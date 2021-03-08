Официальный представитель МИД РФ назвала феминитивы шуткой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не встречалась с термином феминитивы и ведомстве их использование не обсуждалось.



«Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка», — сказала Захарова в интервью "РИА Новости".

Она также рассмеялась, услышав такие примеры феминитивов, как «редакторка» и «дипломатка».

Кандидат филологических наук, писатель Татьяна Шахматова в авторской колонке для «Реального времени» выразила мнение, что некоторые новые феминитивы постепенно встраиваются в существующую систему, прорываясь «через общественное раздражение»: айтишница, блогерша, куашница (тестировщики в сфере IT), геймерша, стримерша.

«Рискну предположить, что скоро какие-то из них мы увидим в словарях наряду с формами мужского рода... Портят ли феминитивы русский язык? Конечно, нет. Русский язык вообще непросто испортить, он очень рачительный хозяин и большой эстет — отовсюду берет все самое полезное, функциональное и выразительное», — сообщила она.