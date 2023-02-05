The Times: Великобритания готова выйти из ЕСПЧ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов вывести страну из Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет The Times.

По сведениям издания, всему виной миграционный кризис. Ожидается, что в этом году в страну прибудут 65 тысяч нелегальных мигрантов.

По этой причине Риши Сунак и министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман хотят разработать новое иммиграционное законодательство в течение несколько недель. Как отмечают чиновники, королевство выйдет из конвенции, если другие решения миграционного кризиса не сработают.

commons.wikimedia.org (Риши Сунак)

В марте Комитет министров Совета Европы исключил Россию, после чего она перестала быть членом организации. Россия входила в Совет на протяжении 26 лет. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех заявлений против России. С 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека.

В июне президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в стране решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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Айрат Назипов