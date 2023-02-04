РФС рассмотрит заявку Казани на проведение Суперкубка России по футболу 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский футбольный союз получил предложение о проведении Суперкубка России 2023 года от Казани, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отметили в РФС, у столицы Татарстана есть опыт в проведении спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион.

— Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах и был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, РПЛ и клубами. Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС, — сообщили в пресс-службе союза.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что УЕФА официально перенес место проведения матча за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины. Матч состоится в столице Греции 16 августа 2023 года.

В свою очередь Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил сожаление в связи с решением руководства УЕФА перенести матч Суперкубка из Казани. Он отметил, что этот вердикт был продиктован событиями в области мировой политики.

2 марта 2022 года в УЕФА объявили, что матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Также заявку на проведение матча подавала футбольная ассоциация Албании, но она сняла свою кандидатуру до голосования.

Но после начала спецоперации появилась информация о том, что УЕФА рассматривает вероятность переноса Суперкубка из столицы Татарстана. При этом в мае в Минспорта республики заявили, что не получали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извещений о возможном переносе из Казани матча за Суперкубок 2023 года.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в конце декабря говорил, что УЕФА давно перестал контактировать с Казанью на предмет проведения матча Суперкубка Европы.



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Максим Кокунин