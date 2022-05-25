В Минспорте Татарстана заявили, что не получали от УЕФА уведомлений о переносе Суперкубка-2023 из Казани

Фото: Макси Платонов (архив)

В Минспорте Татарстана заявили, что не получали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извещений о возможном переносе из Казани матча за Суперкубок 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам представителей ведомства, писем от УЕФА к ним не поступало. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова добавила, что решение организации перенести матч из Казани не станет удивительным. Она отметила, что в республике перестраивают силы и ресурсы на внутреннее потребление.

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА-2023 в марте 2020 года. Она станет первым таким городом в России. Инспекционные визиты УЕФА запланированы на начало 2023 года.

Фото: uefa.com

На днях в издании ESPN появилась информация, что УЕФА рассматривает вероятность переноса Суперкубка из столицы Татарстана. В самой организации отказались давать комментарии на эту тему. Российский футбольный союз заявил, что не получал от УЕФА уведомлений о переносе из Казани матча.



Дарья Акимова