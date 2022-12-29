Владимир Леонов: УЕФА не контактирует с Казанью по поводу Суперкубка

УЕФА давно перестала контактировать с Казанью на предмет проведения матча Суперкубка Европы 2023 года. Об этом «РИА Новости» рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Суперкубок пока стоит, Суперкубок у нас в графике, никаких официальных заявлений о его отмене или переносе не было. Мы готовы к матчу, будет круто, если он пройдет в следующем году в Казани. Давно не было коммуникации с УЕФА, — сказал Леонов.

Также он добавил, что до проведения турнира остается полгода, поэтому выходить на контакт с представителями УЕФА все же придется. Леонов отметил, что решение по этому вопросу с высокой долей вероятности будет принято в начале 2023 года.

Фото: uefa.com

Напомним, что 2 марта 2022 года в УЕФА объявили, что матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Также заявку на проведение матча подавала футбольная ассоциация Албании, но она сняла свою кандидатуру до голосования.

Но после начала спецоперации появилась информация о том, что УЕФА рассматривает вероятность переноса Суперкубка из столицы Татарстана. При этом в мае в Минспорта республики заявили, что не получали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извещений о возможном переносе из Казани матча за Суперкубок 2023 года.



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Айрат Назипов