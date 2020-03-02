Новости спорта

17:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

16:36, 02.03.2020
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2023 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани. Таким образом, столица Татарстана первой из российских городов примет такую игру.

Исполком УЕФА выбрал Казань сегодня на заседании в Амстердаме, передает «РИА Новости».

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение в столице РТ матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году еще в октябре 2019 года.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин говорил о высоких шансах заполучить статусный матч.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров