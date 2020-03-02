Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2023 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани. Таким образом, столица Татарстана первой из российских городов примет такую игру.

Исполком УЕФА выбрал Казань сегодня на заседании в Амстердаме, передает «РИА Новости».

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение в столице РТ матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году еще в октябре 2019 года.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин говорил о высоких шансах заполучить статусный матч.