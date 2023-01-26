Министр спорта Татарстана прокомментировал перенос Суперкубка УЕФА из Казани в Афины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил сожаление в связи с решением руководства УЕФА перенести матч Суперкубка из Казани. Он считает, что это связано с политикой:

— В городе созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей. К сожалению, данное решение продиктовано событиями в области мировой политики, — цитирует Леонова «РИА Новости».

Как добавил министр, стадион «Ак Барс Арена» и городская инфраструктура полностью готовы к проведению мероприятий такого уровня. Также глава Минспорта РТ выразил надежду, что Казани «будет предоставлена возможность доказать свой статус важного спортивного города».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Накануне УЕФА официально перенес место проведения матча за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины. Матч состоится в столице Греции 16 августа 2023 года.

Напомним, Владимир Леонов в конце декабря говорил, что УЕФА давно перестал контактировать с Казанью на предмет проведения матча Суперкубка Европы.

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Айрат Назипов