Министр спорта Татарстана прокомментировал перенос Суперкубка УЕФА из Казани в Афины
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил сожаление в связи с решением руководства УЕФА перенести матч Суперкубка из Казани. Он считает, что это связано с политикой:
— В городе созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей. К сожалению, данное решение продиктовано событиями в области мировой политики, — цитирует Леонова «РИА Новости».
Как добавил министр, стадион «Ак Барс Арена» и городская инфраструктура полностью готовы к проведению мероприятий такого уровня. Также глава Минспорта РТ выразил надежду, что Казани «будет предоставлена возможность доказать свой статус важного спортивного города».
Накануне УЕФА официально перенес место проведения матча за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины. Матч состоится в столице Греции 16 августа 2023 года.
Напомним, Владимир Леонов в конце декабря говорил, что УЕФА давно перестал контактировать с Казанью на предмет проведения матча Суперкубка Европы.
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