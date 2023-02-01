ЦБ: заблокированные активы российских инвесторов за границей оцениваются в 5,7 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова рассказала, что объем заблокированных за рубежом активов, принадлежащих российским инвесторам, на 30 ноября оценивается в 5,7 трлн рублей.

— Из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам, — цитирует ее слова «РИА Новости».

По ее словам, именно это российские власти приняли во внимание, когда принимали решение запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.

Фото: wikipedia.org/NVO

Напомним, в начале этого года правительство Германии сообщило, что поддерживает требование Украины использовать заблокированные российские активы, если союзники по Евросоюзу поступят так же.

Глава МИД страны Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов. Вместе с этим министр финансов ФРГ Кристиан Линднер относится к этой идее с большей осторожностью.

В ноябре сообщалось, что в Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

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Максим Кокунин