СМИ: Германия готова отдать российские активы Украине, если союзники по ЕС сделают так же

Правительство Германии поддерживает требование Украины использовать заблокированные российские активы, если союзники по Евросоюзу поступят так же. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Уточняется, что глава МИД страны Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов. Вместе с этим министр финансов ФРГ Кристиан Линднер относится к этой идее с большей осторожностью.

— Он обеспокоен тем, что конфискация активов российского Центрального банка может создать опасный прецедент и привести европейские власти к юридическим проблемам, — говорится в статье.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

— Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства. Вопрос сложный, и некоторые части правящей коалиции настроены более активно, чем другие, говорят люди, знакомые с дискуссиями, — пояснило издание.

В ноябре сообщалось, что в Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

— Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины, — говорится в публикации.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса сейчас находится на начальной стадии. Экспертам по правовым вопросам поручили изучить возможные способы реализации этой идеи. Вопрос о российских активах подняли США, однако информации о том, станет ли Байден принимать аналогичные меры по изъятию резервов, хранящихся в долларах, пока нет, подчеркивает издание.

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Максим Кокунин