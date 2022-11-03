СМИ: Еросоюз хочет передать активы ЦБ России Украине

В Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.

— Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины, — говорится в публикации.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса сейчас находится на начальной стадии. Экспертам по правовым вопросам поручили изучить возможные способы реализации этой идеи. Вопрос о российских активах подняли США, однако информации о том, станет ли Байден принимать аналогичные меры по изъятию резервов, хранящихся в долларах, пока нет, подчеркивает издание.

Фото: Анна Сейтумерова

На прошлой неделе Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что Европа могла бы удерживать замороженные €300 млрд золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.

По его словам, в будущем может быть основан фонд по восстановлению страны, однако €300 млрд будет недостаточно.

— На данный момент заморожены активы 90 человек, свыше €17 млрд в семи странах-членах ЕС, включая €2,2 млрд в Германии, — добавил он.

Ранее лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.



В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовано активов на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходится на шесть стран.

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Максим Кокунин