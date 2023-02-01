Казанские команды «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» сыграют между собой

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

В плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани пройдут матчи 12-го тура чемпионата России по водному поло. 3 и 4 февраля там сразятся две казанские команды. Действующий чемпион и обладатель Кубка России «КОС-Синтез» сыграет против своей молодежной команды «КОС-Синтез-УОР».

Первый матч состоится 3 февраля в 18.00. Следующая игра пройдет 4 февраля в 12.00. Вход свободный.

«КОС-Синтез» занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Реваза Чомахидзе 19 побед, 1 ничья и 39 очков. За 22 игры казанцы забросили 329 мячей, пропустив 157. В десятке лучших бомбардиров чемпионата России сразу трое казанских ватерполистов: Адель Латыпов (45), Даниил Пронин (34) и Егор Ярлыченко (32).



Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

«КОС-Синтез-УОР» занимает 7-е место. Подопечные Евгения Ярощука одержали 4 победы и потерпели 18 поражений.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой дважды. 1 и 2 ноября 2022 года, в рамках 5 тура чемпионата России, старшие товарищи дважды обыграли молодежку: 19-8, 18-6.

Напомним, что 28 января «КОС-Синтез» одержал победу над московской командой «Восток». Встреча завершилась со счетом 20:3 (7:2, 7:0, 2:1, 4:0). До этого «КОС-Синтез-УОР» проиграл «Востоку» со счетом 15-8 (2-1, 5-1, 3-2, 5-4).

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Айрат Назипов