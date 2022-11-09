Реконструкцию М-7 в Татарстане планируют завершить в 2024 году
Реконструкцию участков М-7 «Волга» в Татарстане до границы с Башкирией намерены завершить в 2024 году, сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на церемонии открытия после реконструкции 18-километрового участка М-7 в Зеленодольском районе под Казанью.
Он отметил, что в границах Татарстана трасса станет четырехполосной. По республике проходит 430 км, из них реконструировать осталось более 110 км, сообщает «Интерфакс».
Реконструкция участка заняла 3 года. За это время проезжую часть расширили с двух до четырех полос, построили шесть новых путепроводов на пересечении с железной дорогой и двумя автомобильными дорогами, а еще 14 съездов и четыре отнесенных поворота.
В октябре сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург, а дополнительные средства направят на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 «Волга» в Татарстане, Чувашии и Башкортостане.
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