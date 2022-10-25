В Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок трассы Казань — Екатеринбург

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Актанышском районе Татарстане введен в эксплуатацию первый участок скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Участок относится к трассе М-7 «Волга». Его протяженность — 6 километров (км 1155 — км 1161). Проезжая часть теперь расширена с двух до четырех полос.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Конструкция дорожной одежды, которая находится в границах полосы отвода, усилена методом холодной регенерации с использованием отфрезерованного материала. Нижний слой основания состоит из асфальтогранулобетона. Поверх него уложено три слоя асфальтобетона общей толщиной 19 сантиметров.

Также на участке для обеспечения водоотвода отремонтировали четыре водопропускные трубы и организовали кюветы. Обновлены пересечения со второстепенными дорогами и примыкания к ним, обочина и разделительные полосы.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Для безопасности движения по дороге установлено 17 километров оцинкованного барьерного ограждения и дорожные знаки. Разметка нанесена термопластиком.



Напомним, на выездном совещании в Татарстане по строительству М-12 вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на трассу Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей.



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Елизавета Пуншева