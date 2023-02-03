В Госдуме предложили обязать регоператоров рассчитывать стоимость вывоза мусора по количеству отходов

Члены профильного комитета Госдумы обратились в Минстрой с просьбой обязать регоператоров рассчитывать стоимость вывоза мусора не по нормативу, а исходя из фактически произведенных отходов, если собственники примут такое решение, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.



Сейчас закон позволяет рассчитывать плату за вывоз мусора исходя из количества отходов. Однако для этого необходимо провести собрание собственников жилья и после договориться с мусорным регоператором. Зачастую управляющие компании и товарищества собственников жилья сталкиваются с сопротивлением со стороны регоператоров.

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, законодательный запрет на отказ перехода на расчет платы за вывоз мусора по факту нужен, поскольку это право отстаивают в суде. Изменения же упростят этот процесс и помогут собственникам избежать издержек.

Депутаты предложили также владельцам двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, отменить плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Для доказательства пустующего помещения будет нужно использовать показания электросчетчиков.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Предложено не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.

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Маргарита Головатенко