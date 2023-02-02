В Центробанке России рассказали о разгоне цен на жилье из-за льготной ипотеки

Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что льготная ипотека разогнала цены на жилье. Об этом пишет RT.

— Льготная ипотека... правительственная, и она сформировала достаточно большой спрос на ипотеку и сильно разогнала цены на жилье. И конечно, у нас есть риск того, что у нас цены будут корректироваться, — считает Юдаева.

По ее словам, можно дальше разгонять ипотеку, но это в итоге создаст «пузырь». Либо необходимо выходить из сложившейся ситуации, чтобы «рынок работал сам, не на государственной поддержке», подчеркнула она.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, в конце прошлого года действие программы «Льготная ипотека» продлили еще на полтора года — до 1 июня 2024 года. Сама программа стартовала в России в апреле 2022 года. Первоначально она рассчитывалась на срок до 1 ноября.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов