На программу модернизации ЖКХ до 2030 года может потребоваться около 4,6 трлн рублей — это много или мало?

Комплексная программа модернизации коммунального хозяйства на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.



В итоге при достаточном уровне финансирования благодаря программе в России может быть обновлено более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.

Согласно проекту стратегии, в коммунальной сфере предлагается разработать регуляторные механизмы для повышения эффективности тарифных источников финансирования и качества управления ресурсоснабжающими предприятиями. Кроме того, предусматривается формирование подходов к долгосрочному планированию расходования средств застройщика в виде платы за технологическое присоединение (подключение сетей) как источника финансирования мероприятий по развитию коммунальных систем.

4,6 триллиона рублей на программу модернизации ЖКХ — это:

$84 миллиарда, или €80 миллиардов, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 2,6 триллиона рублей федеральных средств и порядка 2 триллиона рублей внебюджетных средств .

. В 2,8 раза меньше финансирования пятилетней дорожной программы в России — 13,2 трлн рублей.



финансирования пятилетней дорожной программы в России — 13,2 трлн рублей. 2,88% от общей суммы финансирования стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года — 160 триллионов рублей.

от общей суммы финансирования стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года — 160 триллионов рублей. В три с лишним раза больше задолженности россиян по оплате услуг ЖКХ. Она достигла около 1,5 триллиона рублей.

задолженности россиян по оплате услуг ЖКХ. Она достигла около 1,5 триллиона рублей. На 2,4 триллиона меньше объема недофинансирования отрасли ЖКХ в России — по данным Общероссийского народного фронта, это 7 триллионов рублей.



объема недофинансирования отрасли ЖКХ в России — по данным Общероссийского народного фронта, это 7 триллионов рублей. В 4,6 раза больше суммы затрат на реформу ЖКХ, о которой говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин в сентябре прошлого года — 1 триллион рублей.

суммы затрат на реформу ЖКХ, о которой говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин в сентябре прошлого года — 1 триллион рублей. На 600 миллиардов меньше расходов на здравоохранение в России в 2022 году — они составят более 5,2 триллиона рублей.

расходов на здравоохранение в России в 2022 году — они составят более 5,2 триллиона рублей. На 100 миллиардов больше недостатка инвестиций в отрасли ЖКХ, по мнению президента России Владимира Путина: на Петербургском международном экономическом форуме в этом году он сообщил о цифре в 4,5 триллиона рублей.



недостатка инвестиций в отрасли ЖКХ, по мнению президента России Владимира Путина: на Петербургском международном экономическом форуме в этом году он сообщил о цифре в 4,5 триллиона рублей. 1,3 миллиарда средних чеков россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году — 3 405 рублей.

россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году — 3 405 рублей. 963,9 миллиона средних счетов за коммуналку в Набережных Челнах — 4 772 рубля. Это один из самых больших чеков в России.

Дарья Пинегина