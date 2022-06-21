На программу модернизации ЖКХ до 2030 года может потребоваться около 4,6 трлн рублей — это много или мало?
Комплексная программа модернизации коммунального хозяйства на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
В итоге при достаточном уровне финансирования благодаря программе в России может быть обновлено более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.
Согласно проекту стратегии, в коммунальной сфере предлагается разработать регуляторные механизмы для повышения эффективности тарифных источников финансирования и качества управления ресурсоснабжающими предприятиями. Кроме того, предусматривается формирование подходов к долгосрочному планированию расходования средств застройщика в виде платы за технологическое присоединение (подключение сетей) как источника финансирования мероприятий по развитию коммунальных систем.
4,6 триллиона рублей на программу модернизации ЖКХ — это:
- $84 миллиарда, или €80 миллиардов, по курсу ЦБ на сегодня.
- 2,6 триллиона рублей федеральных средств и порядка 2 триллиона рублей внебюджетных средств.
- В 2,8 раза меньше финансирования пятилетней дорожной программы в России — 13,2 трлн рублей.
- 2,88% от общей суммы финансирования стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года — 160 триллионов рублей.
- В три с лишним раза больше задолженности россиян по оплате услуг ЖКХ. Она достигла около 1,5 триллиона рублей.
- На 2,4 триллиона меньше объема недофинансирования отрасли ЖКХ в России — по данным Общероссийского народного фронта, это 7 триллионов рублей.
- В 4,6 раза больше суммы затрат на реформу ЖКХ, о которой говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин в сентябре прошлого года — 1 триллион рублей.
- На 600 миллиардов меньше расходов на здравоохранение в России в 2022 году — они составят более 5,2 триллиона рублей.
- На 100 миллиардов больше недостатка инвестиций в отрасли ЖКХ, по мнению президента России Владимира Путина: на Петербургском международном экономическом форуме в этом году он сообщил о цифре в 4,5 триллиона рублей.
- 1,3 миллиарда средних чеков россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году — 3 405 рублей.
- 963,9 миллиона средних счетов за коммуналку в Набережных Челнах — 4 772 рубля. Это один из самых больших чеков в России.
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