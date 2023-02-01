Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер выиграл золото на Кубке России по прыжкам в воду

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер выиграл золотую медаль за лучший прыжок на Кубке России в Пензе. Он выступал в паре со ставропольцем Евгением Кузнецовым.

Как сообщили в пресс-службе клуба, спортсмены возглавили турнирную таблицу во втором раунде. С каждой последующей попыткой они увеличивали отрыв от соперников.

— Самым «дорогим» в финальном запрыге получился прыжок заключительного шестого раунда, за который Шлейхер/Кузнецов получили 94,5 балла. Итоговая сумма победителей — 435,72 балла, — рассказали в СК «Синтез».

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

Напомним, золото в синхронных прыжках стало второй наградой Никиты Шлейхера на Кубке России-2023. В первый день турнира, казанец завоевал бронзу в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина.

Во второй день соревнований на Кубке России по прыжкам в воду бронзовую медаль выиграл спортсмен СК «Синтез» Александр Белевцев. Он выступал в паре с представителем Москвы Сандро Рогава.



Соревнования проходят в Пензе с 30 января по 3 февраля 2023 года. В турнире принимают участие 138 спортсменов из 15 регионов России. Также там выступает команда из Белоруссии.

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Айрат Назипов