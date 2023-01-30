Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер выиграл бронзу на старте Кубка России по прыжкам в воду

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

В первый день Кубка России по прыжкам в воду спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер выиграл бронзовую медаль в прыжках с 3-метрового трамплина.

— После квалификации заводчанин шел третьим, 414,95 балла, а в финале улучшил сумму, набрав на три больше, — рассказали в пресс-службе «Синтеза».

Победитель квалификации Александр Белевцев, не сумел справиться с первым прыжком и заработал лишь 40,5 балла. Татарстанец занял 6-е место. В его активе — 393,95 балла.

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

Соревнования проходят в Пензе с 30 января по 3 февраля 2023 года. В турнире принимают участие 138 спортсменов из 15 регионов России. Также там выступает команда из Белоруссии. В СК «Синтез» особые надежды возлагают на Никиту Шлейхера, Марию Полякову и Александра Белевцева.

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Айрат Назипов