Спортсмены СК «Синтез» примут участие в Кубке России по прыжкам в воду
Спортсмены СК «Синтез» будут участвовать в Кубке России по прыжкам в воду. Соревнования пройдут с 30 января по 3 февраля 2023 года в Пензе.
Как сообщает пресс-служба СК «Синтез», особые надежды они возлагают на Никиту Шлейхера, Марию Полякову и Александра Белевцева. Они являются многократными победителями и призерами Кубка России.
В турнире примут участие 138 спортсменов из 15 регионов России. Также там выступит команда из Белоруссии.
В начале года прыгуны в воду СК «Синтез» отправились на тренировочные сборы в Подмосковье. Их сопровождал тренер Павел Муякин. Первый этап сборов завершился 14 января.
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