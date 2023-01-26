Спортсмены СК «Синтез» примут участие в Кубке России по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Спортсмены СК «Синтез» будут участвовать в Кубке России по прыжкам в воду. Соревнования пройдут с 30 января по 3 февраля 2023 года в Пензе.

Как сообщает пресс-служба СК «Синтез», особые надежды они возлагают на Никиту Шлейхера, Марию Полякову и Александра Белевцева. Они являются многократными победителями и призерами Кубка России.

В турнире примут участие 138 спортсменов из 15 регионов России. Также там выступит команда из Белоруссии.

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

В начале года прыгуны в воду СК «Синтез» отправились на тренировочные сборы в Подмосковье. Их сопровождал тренер Павел Муякин. Первый этап сборов завершился 14 января.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов