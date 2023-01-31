Спортсмены СК «Синтез» добыли вторую бронзу на Кубке России по прыжкам в воду

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

Во второй день соревнований на Кубке России по прыжкам в воду в Пензе, бронзовую медаль выиграл спортсмен СК «Синтез» Александр Белевцев. Он выступал в паре с представителем Москвы Сандро Рогава.

Как сообщили в пресс-службе клуба, изначально спортсмены шли на четвертом месте, а затем поднялись на первую строчку. Но удержать лидерство Белявцев и Рогава не смогли. Набрав 386.82 балла, спортсмены заняли 3-е место.

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

Это уже не первая победа для татарстанских спортсменов. Накануне, в первый день турнира, Никита Шлейхер выиграл бронзовую медаль в прыжках с 3-метрового трамплина.

Соревнования проходят в Пензе с 30 января по 3 февраля 2023 года. В турнире принимают участие 138 спортсменов из 15 регионов России. Также там выступает команда из Белоруссии.



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Айрат Назипов