Татарстан вошел в 2022 году в топ-10 регионов с наибольшим приростом ВРП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно рейтингу аналитической службы «Реального времени», Татарстан вошел в число 10 российских регионов с наибольшим приростом ВРП в 2022 году. Республика сохранила положительную динамику валового регионального продукта: ее ВРП вырос на 0,6% до 3,7 трлн рублей. На это, по мнению экспертов, влияли высокие цены на нефть и нефтепродукты. Однако в 2023 году сырьевые республики могут оказаться в менее выгодном положении, считают аналитики.

Также рост ВРП продемонстрировали Курганская область, Чеченская Республика, Тыва, Новгородская область, Карачаево-Черкесия и Тюменская область, Красноярский край, Ханты-Мансийский округ и Республика Башкортостан.



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Юлия Гараева