В Сабинском районе Татарстана экологи пресекли незаконную добычу песка

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Северного территориального управления Минэкологии Татарстана выявили факт незаконной добычи песка в селе Шемордан Сабинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на земельном участке экологи обнаружили спецтехнику, а именно экскаватор Hitachi и шесть КАМАЗов. Объем изъятых общераспространенных полезных ископаемых составил 60 кубических метров.

По данным пресс-службы, правонарушителю выдано предостережение об устранении нарушения и на сегодняшний день территория уже приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в прошлом месяце заявил, что во время строительства дорог ряд компаний под видом дноуглубительных работ занимается кражей песка.

— Только на строительство автомобильных дорог, таких как М-12, М-7, Шали — Бавлы, в 2022 году было использовано более 10 млн тонн песка и песчано-гравийных пород, но недропользователи не спешат идти по законному пути. Особой проблемой считаю дноуглубительные работы, под видом которых на самом деле осуществляется кража, — рассказал министр.

По его словам, на сегодняшний день в республике нет ни одного решения об использовании донного грунта для применения в дорожном строительстве, однако существуют предприятия, которые продают его под видом нерудных строительных материалов. Как отметил Шадриков, документы уже по 12 таким делам направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел.



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Максим Кокунин