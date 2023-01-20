Глава Минэкологии Татарстана: при строительстве дорог в республике может использоваться украденный песок

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на итоговой коллегии ведомства заявил, что во время строительства дорог ряд компаний под видом дноуглубительных работ занимается кражей песка.

— Только на строительство автомобильных дорог, таких как М-12, М-7, Шали — Бавлы, в 2022 году было использовано более 10 млн тонн песка и песчано-гравийных пород, но недропользователи не спешат идти по законному пути. Особой проблемой считаю дноуглубительные работы, под видом которых на самом деле осуществляется кража, — рассказал министр.

По его словам, на сегодняшний день в республике нет ни одного решения об использовании донного грунта для применения в дорожном строительстве, однако существуют предприятия, которые продают его под видом нерудных строительных материалов. Как отметил Шадриков, документы уже по 12 таким делам направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

— Особую критику вызывает то, что некоторые генподрядчики, к примеру «Волговятскуправтодор», не раскрывают своих поставщиков, что способствует незаконной добыче нерудных материалов. То есть объект финансируется из бюджета, при строительстве используется, возможно, ворованный песок и ПГС, но при этом налоги в бюджет не поступают — по сути, это сокрытие уголовного деяния, — отметил Шадриков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также сегодня утром Александр Шадриков рассказал, что за последние 5 лет на природоохранные мероприятия в Татарстане направлено 51,8 млрд рублей. Благодаря им улучшены экологические условия для 2,3 млн человек, а также предотвращен ущерб на сумму в 58 миллиардов рублей. По его словам, в 2022 году татарстанские экологи выявили на территории республики более 3,7 тысячи несанкционированных свалок. Как отметил министр, 99% из них были обнаружены и ликвидированы.



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Максим Кокунин