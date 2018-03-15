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ФГУП Казанский завод точного машиностроения.

Промышленность, Машиностроение
ФГУП Казанский завод точного машиностроения. Фото: www.kztm.org

Общая информация

Завод основан в 1941 году на базе эвакуированного Ленинградского завода им. М.И.Калинина. В первые десятилетия послевоенного периода завод производит продукцию, главным образом, сельскохозяйственного машиностроения.Сегодня предприятие располагает серийным производство сложной наукоёмкой продукции, производимой в интересах Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур.

Руководитель — Хисамеев Артур Ибрагимович

Хисамеев Артур Ибрагимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: М. Гафури, 71
  • Телефон: (843) 278-25-92
  • Email: kztm@mail.ru
  • Сайт: www.kztm.org

Дата последнего обновления: 15.03.2018

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