Путин внес в перечень стратегических предприятий казанский «Точмаш»
Президент РФ Владимир Путин внес в перечень стратегических предприятий страны 135-й пункт. Теперь в списке есть Казанский завод точного машиностроения.
Соответствующий документ глава государства подписал еще 2 ноября.
Напомним, еще в прошлом году Дмитрий Медведев постановил присоединить к казанскому «Точмашу» Чапаевский механический завод (Самарская область).ОбществоВластьПромышленность Татарстан
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