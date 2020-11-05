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Путин внес в перечень стратегических предприятий казанский «Точмаш»

13:00, 05.11.2020
Путин внес в перечень стратегических предприятий казанский «Точмаш»
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин внес в перечень стратегических предприятий страны 135-й пункт. Теперь в списке есть Казанский завод точного машиностроения.

Фото: google.com/maps / скриншот

Соответствующий документ глава государства подписал еще 2 ноября.

Напомним, еще в прошлом году Дмитрий Медведев постановил присоединить к казанскому «Точмашу» Чапаевский механический завод (Самарская область).

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