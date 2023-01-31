В Татарстане утром в среду ожидается туман
В Татарстане вечером 31 января, ночью и утром 1 февраля ожидается туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Туман местами также ожидается в Казани.
Согласно прогнозу, минимальная температура воздуха ночью составит -2..-7 градусов, при прояснениях до -14°С. Максимальная температура воздуха днем: -2..-7°С. На дорогах гололедица.
В Татарстане в четверг, 2 февраля, ожидается похолодание. Ночные температуры составят от -10 до -15 градусов, при прояснениях они могут опуститься до -20°С. Днем ожидается 5—10 градусов мороза, осадки маловероятны.
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