Новости общества

15:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане утром в среду ожидается туман

14:40, 31.01.2023
В Татарстане утром в среду ожидается туман
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вечером 31 января, ночью и утром 1 февраля ожидается туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Туман местами также ожидается в Казани.

Согласно прогнозу, минимальная температура воздуха ночью составит -2..-7 градусов, при прояснениях до -14°С. Максимальная температура воздуха днем: -2..-7°С. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в четверг, 2 февраля, ожидается похолодание. Ночные температуры составят от -10 до -15 градусов, при прояснениях они могут опуститься до -20°С. Днем ожидается 5—10 градусов мороза, осадки маловероятны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также