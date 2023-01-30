В начале февраля в Татарстане похолодает

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в последний день января днем потеплеет до +1 градуса, а уже в начале февраля «температурный фон заметно понизится». Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 31 января, в большинстве районов Татарстане пройдет небольшой снег, в том числе мокрый. Ночью ожидается от -4 до -9 градусов, днем — от -4 до +1°С Синоптики также предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15-17 м/с.

В среду, 1 февраля, в Татарстане прогнозируется от -2 до -7°С. Ночью при прояснениях температура воздуха может опустится до -12°С, пройдет небольшой снег. Днем осадков не ожидается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Похолодание ожидается в четверг, 2 февраля. Ночные температуры составят от -10 до -15 градусов, при прояснениях они могут опуститься до -20°С. Днем ожидается 5-10 градусов мороза, осадки маловероятны.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 3-4 февраля, в Татарстане сохранится пасмурная погода, временами будет наблюдаться снег. Ночью прогнозируется от -7 до -12 градусов, а при прояснениях — до -15°С. Днем ожидается от -2 до -7°С.

Сегодня в Татарстане наблюдается снег. В полдень температуры воздуха составили от -4 до -9 градусов.

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Татьяна Демина