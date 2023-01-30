IIHF отказалась признавать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана

Фото: ХК «Ак Барс»

Международная федерация хоккея (IIHF) не может признать недавно учрежденную Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана согласно своим регламентирующим документам. Об этом сообщил глава федерации Люк Тардиф.

— Согласно своему статусу и уставу, IIHF не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии, — цитирует его ТАСС.

Ассоциация была учреждена 17 января в Казани, в нее вошли Федерация хоккея Татарстана и федерации хоккея 13 стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции. Президентом ассоциации избран президент ХК «Ак Барс» и Федерации хоккея РТ Наиль Маганов.

Фото: pxhere.com

Организаторы первого хоккейного турнира среди исламских стран в столице Татарстана получили предложения о проведении турниров исламских стран по автоспорту, конному спорту и теннису.

Напомним, в столице Татарстана с 14 по 17 января прошел международный турнир по хоккею. Для участия в соревнованиях в столицу Татарстана прибыли более 300 спортсменов.

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Айрат Назипов