В Казани могут провести турниры исламских стран по автоспорту, конному спорту и теннису

Фото: ХК "Ак Барс"

В Казани могут провести турниры исламских стран по автоспорту, конному спорту и теннису — такие предложения получили организаторы первого хоккейного турнира среди исламских стран в столице Татарстана, который проходит с 14 по 17 января, об этом сообщил президент ХК «Ак Барс» и Федерации хоккея Татарстана Наиль Маганов на открытии турнира по хоккею среди исламских стран.



Он выразил надежду на то, что хоккейный турнир даст старт большим мероприятиям и поможет продвижению хоккея во всех странах.

— Когда мы начали говорить о данном мероприятии, к нам присоединились и представители других видов спорта, которые хотят проводить такие же турниры в Казани. Это и теннис, и конный спорт, и автомобильный спорт, — приводит его слова ТАСС.

Фото: ХК «Ак Барс»

Для участия в соревнованиях в столицу Татарстана прибыли более 300 спортсменов и функционеров из 13 стран — Бахрейн, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Ливан, Алжир, Марокко, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан и Турция.

Основной площадкой для проведения матчей станет лед «Дворца спорта», некоторые игры также пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».

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Маргарита Головатенко