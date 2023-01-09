В Казани пройдет международный турнир по хоккею

Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

Казань примет международный турнир по хоккею среди мужских и женских команд. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 14 по 18 января, сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Для участия в соревнованиях в столицу Татарстана приедут более 300 спортсменов и функционеров из 13 стран — Бахрейн, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Ливан, Алжир, Марокко, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан и Турция.

Основной площадкой для проведения матчей станет лед «Дворца спорта», некоторые игры также пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».

Фото: pxhere.com

В рамках турнира для участников также запланировано проведение I Саммита Ассоциации хоккея Исламских стран — Kazan Summit Cup 2023 «Islamic world — the future of ice hockey!». Во время деловой программы будет подписано соглашение о создании Ассоциации исламского хоккея и избрании ее президента.

Также на Саммите запланированы ряд деловых сессий с участием представителей республиканской Федерации хоккея, Академии «Ак Барс» и СШОР «Ак Барс», Центра развития адаптивного спорта РТ, а также хоккейных клубов Татарстана.

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в 2024 году в Казани. Правительству поручено сформировать организационный комитет по подготовке и проведению турнира, разработать при участии государственной власти Татарстана комплекс мер по подготовке к нему и обеспечить их реализацию.



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Айрат Назипов