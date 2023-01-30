В Татарстане сегодня ожидается слабая метель и до -8 градусов

В Татарстане в понедельник, 30 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Минимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории региона пройдет небольшой снег. Утром в отдельных районах туман, днем слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. На дорогах гололедица.



По предварительном прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью во вторник, 31 января, ожидается от -6 до -11 градусов. Днем температуры воздуха составят от -3 до -8 °С.

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Маргарита Головатенко