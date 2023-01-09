В Татарстане две метеостанции ночью зафиксировали -41°С

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ночь на понедельник, 9 января, на крайнем востоке Татарстана две метеостанции — Муслюмово и Бавлы — зарегистрировали -41°С. Как заявили в Гидрометцентре республики, такая температура воздуха «соответствует критериям опасного метеорологического явления «сильный мороз».

Днем в воскресенье, 8 января, в Татарстане зарегистрировали -21..-25 градусов. Ночью температуры воздуха в регионе понижались до -30..-37°С. Сегодня в полдень зафиксировали от -28 до -33°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как напомнили в Гидрометцентре республики, аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9—19 градусов ниже климатической нормы установилась в регионе с 6 января. С этого дня и по 11 января действует штормовое предупреждение.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром во вторник, 10 января, в Татарстане температура воздуха составит от -32 до -37 градусов. Местами похолодает до -41°С. Днем ожидается от -25 до -30°С.



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Татьяна Демина