Альметьевск приобретет пять новых троллейбусов за 123 млн рублей
На дорогах Альметьевска начнут курсировать пять новых пассажирских троллейбусов. На их закупку из местного бюджета потратили более 123 млн рублей.
Стоимость одного троллейбуса с низким уровнем пола, предназначенного для внутригородских перевозок пассажиров, оценивается в 24,6 миллиона. Заказчик — исполком Альметьевского района Татарстана.
Один из троллейбусов должны поставить в Альметьевск до конца апреля 2023 года, еще один — до 20 мая. Для других крайними сроками указаны 10 и 30 июня, а также 20 июля.
Пассажировместимость каждого из троллейбусов — 107 человек, мест для сидения — 31. Максимальная конструкционная скорость составит 70 км/час.
Троллейбусы для Альметьевска поставит ООО «Торговый дом «Транс-Альфа». Компания зарегистрирована в Вологде.
В конце 2021 года стало известно, что Альметьевск может остаться без рейсовых автобусов, потому что единственный городской перевозчик отказывается участвовать в торгах. В мае прошлого года в городе на маршруты №2 и 4 вышли новые автобусы.
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