Альметьевск приобретет пять новых троллейбусов за 123 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На дорогах Альметьевска начнут курсировать пять новых пассажирских троллейбусов. На их закупку из местного бюджета потратили более 123 млн рублей.

Стоимость одного троллейбуса с низким уровнем пола, предназначенного для внутригородских перевозок пассажиров, оценивается в 24,6 миллиона. Заказчик — исполком Альметьевского района Татарстана.

Один из троллейбусов должны поставить в Альметьевск до конца апреля 2023 года, еще один — до 20 мая. Для других крайними сроками указаны 10 и 30 июня, а также 20 июля.

Пассажировместимость каждого из троллейбусов — 107 человек, мест для сидения — 31. Максимальная конструкционная скорость составит 70 км/час.

Троллейбусы для Альметьевска поставит ООО «Торговый дом «Транс-Альфа». Компания зарегистрирована в Вологде.

В конце 2021 года стало известно, что Альметьевск может остаться без рейсовых автобусов, потому что единственный городской перевозчик отказывается участвовать в торгах. В мае прошлого года в городе на маршруты №2 и 4 вышли новые автобусы.



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Татьяна Демина