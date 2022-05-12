В Альметьевске на маршруты №2 и №4 вышли новые автобусы — но довольны не все

В Альметьевске на маршруты №2 и №4 вышли новые автобусы. Об этом глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов рассказал в своем telegram-канале.

Судя по представленной фотографии, на рейсы в Альметьевске вышли автобусы «Валдай City», произведенные на заводе Группы ГАЗ. Данная модель общественного транспорта рассчитана на 32 пассажира. Производитель на официальном сайте отмечает, что эти автобусы разработаны для более удобной перевозки пожилых и маломобильных пассажиров за счет низкого уровня пола и широкой двойной двери.

Фото: gazgroup.ru

Комментаторы под публикацией Нагуманова, правда, оказались не всем довольны. Некоторые отмечают, что автобусы выходят на не совсем удобные маршруты. Другие им в ответ предлагают радоваться, что автобусы хотя бы есть. Некоторые местные жители обращаю внимание на то, что в городе еще есть троллейбусы, которые тоже всегда переполнены.

— Почему такие маршруты неудобные, что это такое? Неуважение к населению города, — пишет одна из местных жительниц.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Альметьевск может остаться без рейсовых автобусов, потому что единственный городской перевозчик отказывается участвовать в торгах.

Артем Гафаров