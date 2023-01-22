Казанский ВК «Зенит» всухую обыграл новосибирский «Локомотив»
Казанский волейбольный клуб «Зенит» всухую обыграл «Локомотив» из Новосибирска. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 26:24).
Благодаря победе казанская команда набрала 55 очков и вышла на 1-е место в турнирной таблице, опередив «Зенит» из Санкт-Петербурга. Но у последней два матча в запасе.
Напомним, в среду казанский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 27:25). Тогда команда находилась на 2-м месте в турнирной таблице.
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