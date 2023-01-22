Казанский ВК «Зенит» всухую обыграл новосибирский «Локомотив»

Фото: кадр трансляции

Казанский волейбольный клуб «Зенит» всухую обыграл «Локомотив» из Новосибирска. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 26:24).

Благодаря победе казанская команда набрала 55 очков и вышла на 1-е место в турнирной таблице, опередив «Зенит» из Санкт-Петербурга. Но у последней два матча в запасе.

Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

Напомним, в среду казанский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 27:25). Тогда команда находилась на 2-м месте в турнирной таблице.

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Айрат Назипов