Немецкий журналист назвал Валиеву «больше жертвой, чем преступником» в допинговом скандале

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, высказался об оправдательном приговоре фигуристке, уроженке Казани Камиле Валиевой, вынесенном дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Зеппельт считает, что дело спортсменки свидетельствует о том, то российский спорт по-прежнему находится под контролем государства:

— Валиева — народная героиня в России, и люди считают, что она жертва Запада — это все пропаганда, конечно. Дело в том, что у девочки положительный результат и нет даже прозрачного объяснения, почему был вынесен этот оправдательный приговор, — приводит слова Зеппельта Sportschau.

По словам журналиста, причиной положительной допинг-пробы мог быть не только личный проступок самой спортсменки.

— Говорят, что были и другие причины, кроме личного проступка со стороны Валиевой, и я даже в это верю. Могу себе представить, что Валиева здесь больше жертва, чем преступник. Можно уже задаться вопросом, был ли это подростковый допинг.

РУСАДА оправдало фигуристку, но вместе с тем аннулировало ее результат на чемпионате России 2022 года, в котором она одержала победу.

Напомним, еще в феврале 2022 года в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Скандал начался в разгар Олимпиады — 2022.

В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.

Отметим, что в сентябре РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой. А спустя 2 месяца WADA подало в суд на РУСАДА по делу фигуристки. Организация потребовала принять решение о нарушении спортсменкой антидопинговых правил, дисквалификации на 4 года и аннулировании результатов, начиная с 25 декабря 2021 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко