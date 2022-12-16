Гендиректор «Ростеха» Чемезов протестировал новый «Москвич» в Набережных Челнах
В Набережных Челнах генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов протестировал новый автомобиль завода «Москвич», сообщают Chelny-biz.ru.
Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Чемезов прибыл в город с рабочим визитом на заседание Совета директоров КАМАЗа. Глава корпорации прокатился на полигоне возле НТЦ КАМАЗа.
— Двери открываешь, парковочный тормоз автоматически включается. На ходу она держится хорошо. Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина! — поделился он эмоциями.
«Реальное время» писало, что на заседании совета директоров планируют принять бизнес-план группы компаний на 2023 год. Также компания планирует обсудить вопрос о состоянии рынка и результатах продаж за 10 месяцев 2022 года.
Справка
Видео: пресс-служба президента Татарстана
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