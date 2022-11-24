Стоимость нового «Москвича» может составить до 2 миллионов рублей — это много или мало?

Стоимость автомобиля «Москвич 3», серийное производство которого было запущено накануне, может составить от 1,6 до 2 миллионов рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.

Другой источник заявил, что стоимость на уровне 2 млн рублей обсуждалась, но окончательно не утверждена.

В июле московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта. А в августе стороны согласовали документ об инвестировании в «Москвич» 5 миллиардов рублей.

Стоимость нового «Москвича» может составить до 2 миллионов рублей — это:

$33 тысячи, или €32,1 тысячи, по курсу на сегодня .

. 40 месячных зарплат татарстанцев — за первые восемь месяцев 2022 года средний заработок жителя республики составил 49 989 рублей.

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Дарья Пинегина