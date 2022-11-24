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Стоимость нового «Москвича» может составить до 2 миллионов рублей — это много или мало?

18:00, 24.11.2022 4
Стоимость нового «Москвича» может составить до 2 миллионов рублей — это много или мало?

Стоимость автомобиля «Москвич 3», серийное производство которого было запущено накануне, может составить от 1,6 до 2 миллионов рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.

Другой источник заявил, что стоимость на уровне 2 млн рублей обсуждалась, но окончательно не утверждена.

В июле московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта. А в августе стороны согласовали документ об инвестировании в «Москвич» 5 миллиардов рублей.

Стоимость нового «Москвича» может составить до 2 миллионов рублей — это:

  • $33 тысячи, или €32,1 тысячи, по курсу на сегодня.
  • 40 месячных зарплат татарстанцев — за первые восемь месяцев 2022 года средний заработок жителя республики составил 49 989 рублей.
  • 20 «Москвичей-412» 1981 года выпуска — в Казани на одном из сайтов бесплатных объявлений такой автомобиль продают за 100 тысяч рублей. Продавец утверждает, что машина на ходу.
  • Два электромобиля «Кама-1», которые собирается производить КАМАЗ, — по некоторым данным, его стоимость составит около миллиона рублей.
  • На полмиллиона рублей дороже Lada Xray Cross Instinct — его можно купить за 1,5 миллиона рублей.
  • Два BMW 1 серии 2012 года выпуска — на сайте объявлений такой можно купить за 955 тысяч рублей.
  • Почти три новых седана Lada Granta в стандартной комплектации — она продается по цене от 678,3 тысячи рублей.
  • За такую же цену можно купить новый кроссовер Dacia Duster, продажи которого стартовали в России сегодня.
  • Половина от Ford Transit, которые собирают в Татарстане, — коммерческий автомобиль стоит до 4 миллионов рублей.

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Дарья Пинегина
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18:25
    смешно. ну отобьют деньги никто покупать не будет.
    Эй выпускайте ВАЗ 2106 его себестоимость 300 тысяч продавайте за 400 тысяч.
    Озолотитесь а ваши электромосквичи это дикая дурь
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  • Анонимно 18:27
    смеетесь что ли? москвич за 2 ляма - разве что хипстеры возьмут, детки богатеньких родителей
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    Анонимно 18:45
    не возьмут ни хипстеры ни мажоры электромаргарин
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  • Анонимно 18:59
    создали музейный экспонат
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