Стоимость нового «Москвича» может составить до 2 миллионов рублей — это много или мало?
Стоимость автомобиля «Москвич 3», серийное производство которого было запущено накануне, может составить от 1,6 до 2 миллионов рублей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.
Другой источник заявил, что стоимость на уровне 2 млн рублей обсуждалась, но окончательно не утверждена.
В июле московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта. А в августе стороны согласовали документ об инвестировании в «Москвич» 5 миллиардов рублей.
Стоимость нового «Москвича» может составить до 2 миллионов рублей — это:
- $33 тысячи, или €32,1 тысячи, по курсу на сегодня.
- 40 месячных зарплат татарстанцев — за первые восемь месяцев 2022 года средний заработок жителя республики составил 49 989 рублей.
- 20 «Москвичей-412» 1981 года выпуска — в Казани на одном из сайтов бесплатных объявлений такой автомобиль продают за 100 тысяч рублей. Продавец утверждает, что машина на ходу.
- Два электромобиля «Кама-1», которые собирается производить КАМАЗ, — по некоторым данным, его стоимость составит около миллиона рублей.
- На полмиллиона рублей дороже Lada Xray Cross Instinct — его можно купить за 1,5 миллиона рублей.
- Два BMW 1 серии 2012 года выпуска — на сайте объявлений такой можно купить за 955 тысяч рублей.
- Почти три новых седана Lada Granta в стандартной комплектации — она продается по цене от 678,3 тысячи рублей.
- За такую же цену можно купить новый кроссовер Dacia Duster, продажи которого стартовали в России сегодня.
- Половина от Ford Transit, которые собирают в Татарстане, — коммерческий автомобиль стоит до 4 миллионов рублей.
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комментарии
Эй выпускайте ВАЗ 2106 его себестоимость 300 тысяч продавайте за 400 тысяч.
Озолотитесь а ваши электромосквичи это дикая дурь