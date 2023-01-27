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«Ак Барс» объявил состав на матч с магнитогорским «Металлургом»

16:17, 27.01.2023
«Ак Барс» объявил состав на матч с магнитогорским «Металлургом»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с магнитогорским «Металлургом». Игра пройдет на «Арене-Металлург» сегодня в 17.00.

Состав «Ак Барса»:

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
  • Василий Токранов — Динар Хафизуллин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Константин Лучевников — Никита Лямкин, Никита Дыняк — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
  • Максим Быков — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Михаил Глухов.
Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В этом сезоне команды встретились четыре раза: трижды был сильнее «Металлург», а 19 октября «Ак Барс» одержал домашнюю победу.

Перед игрой тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко отметил, что сегодня команда не должна допускать контратак и проводить как «можно меньше времени с шайбой в своей зоне». Также он призвал своих хоккеистов обратить внимание на игру в неравных составах.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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