«Ак Барс» объявил состав на матч с магнитогорским «Металлургом»
Казанский «Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с магнитогорским «Металлургом». Игра пройдет на «Арене-Металлург» сегодня в 17.00.
Состав «Ак Барса»:
- Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Василий Токранов — Динар Хафизуллин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Константин Лучевников — Никита Лямкин, Никита Дыняк — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
- Максим Быков — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Михаил Глухов.
В этом сезоне команды встретились четыре раза: трижды был сильнее «Металлург», а 19 октября «Ак Барс» одержал домашнюю победу.
Перед игрой тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко отметил, что сегодня команда не должна допускать контратак и проводить как «можно меньше времени с шайбой в своей зоне». Также он призвал своих хоккеистов обратить внимание на игру в неравных составах.
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