Юрий Бабенко, «Ак Барс»: «Остались недовольны содержанием прошлой игры»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, в каком настроении пребывают казанские хоккеисты в преддверии матча с магнитогорским «Металлургом». Также он анонсировал «точечные» перестановки в составе.

— Расстроены и мы, и команда, что у нас не получилась хорошей прошлая игра. Остались недовольны содержанием игры и результатом, поэтому будем стараться вернуться к нужным установкам, чтобы сыграть правильно, — передает его слова пресс-служба клуба.

Тренер добавил, что в матче против «Металлурга» команда не должна допускать контратак и проводить как «можно меньше времени с шайбой в своей зоне». Также он призвал своих хоккеистов обратить внимание на игру в неравных составах.



Фото: ak-bars.ru

Игра между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» состоится сегодня в 17.00. Матч пройдет на «Арене-Металлург».

Напомним, «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона «Фонбет Чемпионат КХЛ». Победу в овертайме одержал уфимский клуб, счет игры — 2:1.

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Айрат Назипов