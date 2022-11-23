Мантуров: до конца года на заводе «Москвич» запустят производство электромобилей

До конца 2022 года в России на заводе «Москвич» начнется производство электромобилей. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

— В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года, — заявил он.

В августе власти Москвы и КАМАЗ подписали документ об инвестировании в автомобильный завод «Москвич» 5 миллиардов рублей. Челнинское предприятие приобретет 50% акций завода не позднее 1 октября.



В июле московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта.



6 июня автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».



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Елизавета Пуншева