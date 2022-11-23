Мантуров: до конца года на заводе «Москвич» запустят производство электромобилей
До конца 2022 года в России на заводе «Москвич» начнется производство электромобилей. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга страны Денис Мантуров.
— В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года, — заявил он.
В августе власти Москвы и КАМАЗ подписали документ об инвестировании в автомобильный завод «Москвич» 5 миллиардов рублей. Челнинское предприятие приобретет 50% акций завода не позднее 1 октября.
В июле московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта.
6 июня автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».
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комментарии
всерьез о электромобилях говорят только непрофесионалы гумантарии!
эЙ хватит болтовни! наладьте выпуст шестой модели жигулей! возобновите! спрос будет огоромный аваши новации это просто дурость! ваши новации ну ненужны! ХВАТИТ ТУПИТЬ!В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ СПРОСА ВЫПУСКАЙТЕ ТО ЧТО ВОСТРЕБОВНАО а не электродурь!
надо выпускать обыкновенные жигули карбюраторные. И не будем зависеть от импорта и да шестерки самые лучшие машины у ваза.И не дорогие.