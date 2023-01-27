В семи лесничествах Татарстана уничтожат непарного шелкопряда — на это выделят почти 100 миллионов рублей

Министерство лесного хозяйства Татарстана выделит 99,9 млн рублей на уничтожение непарного шелкопряда. Насекомых нужно истребить на территории Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесничеств.

Исполнитель должен обработать очаги непарного шелкопряда препаратом, который входит в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Его произвели на основе штамма Bacillus thuringiensis.

Работу нужно сделать с момента заключения контракта до 5 июня. Также заказчик имеет право оставлять заявку на предоставление этой услуги до конца года. В этом случае Минлесхоз РТ должен обратиться к исполнителю за неделю до начала работ.

Фото: ru.wikipedia.org

Отметим, что непарный шелкопряд относится к бабочкам из семейства эребид. По данным из открытых источников, они повреждают до 300 видов растений. Предпочитают дуб, березу, тополь, липу, иву, сливу и яблоню. В период массового размножения эти насекомые сильно объедают деревья на значительных площадях.

Напомним, что в сентябре прошлого года Татарстан получил 3 млн рублей на проведение работ по лесовосстановлению. По словам первого заместителя министра лесного хозяйства региона Ильгизара Зарипова, выделенные средства будут направлены на проведение мероприятий по дополнению лесных культур на площади 1 100 гектаров.

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Айрат Назипов