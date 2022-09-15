Татарстан получил 3 млн рублей на проведение работ по лесовосстановлению

Фото: Ирина Анисимова (архив)

Татарстан получил дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 3 млн рублей на проведение работ по лесовосстановлению в рамках национального проекта «Экология». Распоряжение правительства о выделении регионам субвенций на увеличение площади лесовосстановления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства региона Ильгизара Зарипова, выделенные средства будут направлены на проведение мероприятий по дополнению лесных культур на площади 1100 гектаров.

Всего в этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане», федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» из федерального бюджета выделены средства в размере 111,5 млн рублей, в том числе на увеличение объемов лесовосстановления — 89,5 млн рублей. Плановый показатель площади лесовосстановления на текущий год составляет 3619,1 га.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В мае в Татарстане по национальному проекту «Экология» провели работы по посадке лесных культур на площади 1266,2 га.



Так, искусственное лесовосстановление в республике по состоянию на 11 мая проведено на площади 1,1 тыс. га, лесоразведение — на 96,9 га.

Запланированный объем мероприятий по воспроизводству лесов выполнили специалисты Азнакаевского, Альметьевского, Алькеевского, Арского, Бавлинского, Болгарского, Бугульминского, Лениногорского, Нижнекамского, Нурлатского, Пригородного, Сабинского, Черемшанского лесхозов Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин