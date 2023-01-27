В Татарстане за неделю подешевели чай, гречка и сосиски

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за третью неделю 2023 года подешевели некоторые продукты питания, в том числе гречка, черный байховый чай, полукопченая колбаса, а также сосиски и сардельки. Без изменений осталась средняя цена сахара-песка, маргарина, баранины (кроме бескостного мяса) и ржаного, ржано-пшеничного хлеба.

Согласно данным Татарстанстата, заметнее всего с 16 по 23 января в республике снизилась средняя цена одного килограмма речки — на 2,4%. Она составила 71,22 рубля.

Динамика снижения цен на другие продукты питания в Татарстане за неделю выглядит так:

черный байховый чай — на 1,28%, до 928,2 руб./кг,

сосиски и сардельки — на 1,12%, до 371,58 руб./кг,

полукопченая колбаса — на 1,12%, до 492,81 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подешевели куры (кроме куриных окорочков), сметана, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, вермишель и бананы. Минимально снизились средние цены на шлифованный рис, макароны из пшеничной муки высшего сорта, яблоки и питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности.

Подорожали в Татарстане с 16 по 23 января свежие огурцы и помидоры, куриные яйца и мясные консервы для детского питания. Минимально выросли средние цены на

сливочное и подсолнечное масло, а также на пшеничную муку.

Растут цены и на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. За неделю в Татарстане подорожал лук (+4,94%), капуста (+2,93%), столовая свекла (+2,56%), картофель (+2%) и морковь (+1,2%).



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Татьяна Демина