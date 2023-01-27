В Татарстане остановился рост цен на баранину и ржаной хлеб
Татарстанстат две недели подряд регистрирует отсутствие в республике роста средних цен на баранину (кроме бескостного мяса) и ржаной, ржано-пшеничный хлеб. Они остаются на уровне 9 января.
Согласно данным официальной статистики, на протяжении двух недель — с 9 по 23 января — средняя цена одного килограмма баранины составляет 574,25 рубля, ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 58,17 рубля.
Также в Татарстане с 16 по 23 января не зафиксировали роста средних цен на маргарин и сахар-песок. Они составили 239,08 рубля и 56,97 рубля за один килограмм соответственно.
Вместе с этим в Татарстане третью неделю с начала 2023 года растут цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. За неделю подорожали картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и столовая свекла.
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