В Татарстане остановился рост цен на баранину и ржаной хлеб

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстанстат две недели подряд регистрирует отсутствие в республике роста средних цен на баранину (кроме бескостного мяса) и ржаной, ржано-пшеничный хлеб. Они остаются на уровне 9 января.

Согласно данным официальной статистики, на протяжении двух недель — с 9 по 23 января — средняя цена одного килограмма баранины составляет 574,25 рубля, ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 58,17 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Татарстане с 16 по 23 января не зафиксировали роста средних цен на маргарин и сахар-песок. Они составили 239,08 рубля и 56,97 рубля за один килограмм соответственно.

Вместе с этим в Татарстане третью неделю с начала 2023 года растут цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. За неделю подорожали картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и столовая свекла.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина