В Татарстане продолжает дорожать «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Татарстане третью неделю с начала года растут цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. За неделю подорожали картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и столовая свекла.

Заметнее всего с 16 по 23 января в республике выросла средняя цена лука — на 4,94%. Она достигла 33,8 рубля за один килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

На 2,93% за неделю подорожала капуста. На 23 января средняя цена достигала 20,45 руб./кг.

Столовая свекла стала дороже на 2,56% — 30,54 руб./кг. Средняя цена одного килограмма картофеля выросла на 2%, до 29,67 рубля, а моркови — на 1,2%, до 29,79 рубля.

На предыдущей неделе — с 9 по 16 января — в Татарстане выросли средние цены на морковь (+7,48%), репчатый лук (+5,15%), картофель (4,48%) и свежую белокочанную капусту (+4,18%). При этом столовая свекла подешевела на 0,08%.



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Татьяна Демина