В России придумали антиковидную дверную ручку с ультрафиолетом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стартап из Российского университета дружбы народов разработал антиковидную ручку с ультрафиолетом, который обеззараживает ее поверхность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу национальной технологической инициативы (НТИ).

— Платформа университетского технологического предпринимательства. Антиковидная дверная ручка имеет уникальную конструкцию. В ее основе находится источник ультрафиолета C, который, по результатам исследований, обеззараживает поверхность ручки и убивает 96% вирусов и бактерий за две с половиной — три секунды, — рассказали в НТИ.

Комментируя технологию работы ручки, эксперты объяснили, что сам источник помещен в трубку из закаленного стекла. Сверху и снизу располагаются металлические колпачки — на них прикреплены аккумуляторы и датчик движения.

Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе отметили, что изобретение может стать полезным для государственных организаций, таких как школы, больницы и предприятия общепита.

Автор данного проекта признался, что идея о создании такого устройства пришла к нему во время пандемии COVID-19. Цель идеи — снижение количества заболеваний.

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Антон Гаврилов