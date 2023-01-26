Главное о коронавирусе на 26 января: несезонный COVID-19, «экспорт» вируса из КНР, карантин в Пхеньяне

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю охват тестированием на COVID-19 в Татарстане составил 163,8 на 100 тысяч населения

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 65 человек. Всего на 26 января в республике зарегистрировано 194 869 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 102 человека, за минувшие сутки — 19. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 45

человек.



По состоянию на 26 января в Татарстане проведено 8 360 979 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 943 исследования. За последние 7 дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составляет 163,8.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Астраханцам доступен интраназальный метод вакцинации от COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 077 случаев коронавируса, выздоровели 5 270 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 917 097, а выздоровевших — до 21 326 444. Госпитализировали за сутки 973 человек. Умерли за сутки 40 россиян. За весь период в России от коронавируса скончался 394 861 человек.



Астраханцы смогут привиться от COVID-19 интраназальным способом в нескольких поликлиниках по месту жительства, сообщает ТАСС. Отмечается, что вакцинация от коронавируса будет проводиться в городских поликлиниках №1, 2, 3, 5, 10. По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, гражданам будет вводиться вакцина «Спутник V». В ведомстве пояснили, что лекарство вводится через носовую полость при помощи специального распылителя. Также там рассказали, что такой способ вакцинации подойдет гражданам с фобией инъекций и тем, кого беспокоит боль в руке после прививки.

COVID-19 не стал сезонным по причине того, что вирус подвержен мутации и активно циркулирует в большом количестве людей. Об этом заявил руководитель терапевтической клиники «ЕМС» Владимир Сибирский. Специалист подчеркнул, что сейчас пока не приходится говорить о сезонности коронавируса, так как люди, которые переболели либо сделали прививку, заболевают им повторно.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России не ожидается «бурного подъема» по заболеваемости новым штаммом COVID-19 «кракен». Такое мнение выразила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова, сообщают «Известия». Аргументируя свою позицию, специалист оценила эпидемиологическую ситуацию в стране после новогодних праздников. Она подчеркнула, что в этот период всегда циркулирует много вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. При этом Малинникова отметила, что такого подъема заболеваний, который был, когда пришел «омикрон», с «кракеном» не ожидается.

Также она отметила, что «кракен» особо опасен из-за того, что может быстрее распространяться и может протекать бессимптомно. Специалист также подчеркнула, что сейчас специалисты не наблюдают статистических данных по заболеваемости данным видом коронавируса. По словам Малинниковой, «кракен» представляет особую опасность для беременных и людей с иммунодефицитом.

ВОЗ: 11 миллионов человек в мире заразились коронавирусом с 26 декабря по 22 января

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 669 559 788 раз, 6 798 135 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 181 853). На второй строчке — Индия (44 683 562), на третьей — Франция (39 702 995), на четвертой — Бразилия (36 768 677), на пятой — Германия (37 715 000).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 106 524). За ними следуют Бразилия (696 603), Индия (530 738), Россия (386 872), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 955).



За время пандемии было сделано 13 270 590 654 инъекции вакцины против коронавируса.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Экспорт» COVID-19 из Китая будет опасен для России только в том случае, если совпадет с появлением нового штамма коронавируса. Об этом заявила официальный представитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Специалист объяснила, что те штаммы, которые сейчас циркулируют в Китае, уже давно добрались до европейского региона и России. В связи с этим она отметила, что эти вирусы не меняют степени риска. При этом Вуйнович призвала не забывать о соблюдении всех необходимых мер для противодействия COVID-19.

Власти Северной Кореи ввели пятидневный карантин для жителей Пхеньяна в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщает портал NK News. По информации СМИ, которое ссылается на уведомление правительства КНДР, карантин продлится до конца недели. В уведомлении говорится о распространении простуды, однако COVID-19 не упоминается. Согласно правилам, граждане КНДР должны несколько раз в день мерять температуру и не покидать свои дома.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Более 11 миллионов человек в мире заразились COVID-19 в период с 26 декабря по 22 января. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В ведомстве также отметили, что за данный момент от коронавируса скончались 55 тысяч человек. Также отмечается, что на 25% уменьшилось число случаев инфицирования по сравнению с предыдущими 28 днями. По информации ВОЗ, за минувшую неделю (в период с 16 по 22 января) большая доля заболевших COVID-19 была зафиксирована в Японии — 672 526 заразившихся.

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Антон Гаврилов