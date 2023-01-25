Юрий Бабенко о предстоящем матче «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: «Нужно будет совладать с эмоциями»

Тренер «Ак Барса», комментируя предстоящий матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», заявил, что «сегодня нужно будет совладать с эмоциями» и «не перегореть». Игра состоится сегодня в Уфе в 17.00.

— Здесь ключевое слово — дерби, и неважно, какое оно по счету в сезоне. Не так много времени остается до плей-офф, хочется показывать содержательную игру в каждом матче, — цитирует Юрия Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, 18 января «Ак Барс» в Казани обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

«Ак Барс» впервые в сезоне возглавил индекс силы команд Континентальной хоккейной лиги. На втором месте — «Динамо Москва», на третьем — «Сибирь». Пятерку замкнули ЦСКА и СКА.



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Татьяна Демина