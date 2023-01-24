«Ак Барс» впервые в сезоне возглавил индекс силы команд КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» впервые в сезоне возглавил индекс силы команд Континентальной хоккейной лиги, сообщает telegram-канал КХЛ.



На втором месте — «Динамо Москва», на третьем — «Сибирь». Пятерку замкнули ЦСКА и СКА. Далее в топ-12: «Амур», «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик», «Авангард», «Локомотив», «Металлург» и «Витязь».

Казанцы стали лидерами рейтинга, который подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне. Он показывает, какие команды сейчас «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии (за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или по буллитам — 12,5%).

Фото: t.me/khl_official_telegram

Накануне ХК «Ак Барс» обыграл «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1. Казанский клуб поднялся на 4-е место в Восточной конференции, в его активе 68 очков.



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Маргарита Головатенко